Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’deki tarım ve hayvancılığı geliştirmek için ortaya koyduğu projeler yine meyvelerini vermeye devam ediyor. 16 ilçeyi kapsayan arılı kovan dağıtımından faydalanan ve arılı kovanlardan da ballarının hasadını yapan vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları ile Kayseri’deki tarımsal üretime özel önem vererek proje, yatırım ve faaliyetleri art arda hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğa için büyük önem arz eden ve ekonomik olarak tarımsal üreticilere katkı sağlayan arıcılık faaliyetlerine de arılı kovan dağıtımı ile destek olmuştu. Desteklerden faydalanarak memnuniyetini dile getiren arıcılar da bal elde ettiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve personeline teşekkürlerini iletti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerine sağladığı desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, üretim şehri Kayseri’de üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Memduh Büyükkılıç başkanımızdan hizmetinden dolayı Allah razı olsun. Bir yol için değil, tohumlarda, buğdayda, aspirde, arıda, tavukta her şeyde hizmeti var. Başkanıma da buradan söylüyorum. Üretim şehir Kayseri dediniz. Üretime devam edelim başkanım. Bize verin, biz üretelim. Saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu. Taşhan Mahallesi’nde yaşayan, Büyükşehir’in arılı kovan desteğinden faydalanan öğretmen Alparslan Gözelli ise arı desteği neticesinde bir çıta bal aldığını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Gözelli konuşmasında şunlara yer verdi;

“Arıcılık kursundan belgemi aldım. Arıcılığı öğrendik. Küçük çaplı uğraşıyorduk. Büyükşehir Belediyesi’nin arı kampanyasından iki kovan da ben arı aldım. Bir çıta bal aldım. Belediyemize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arıları beslemek için her yere lavanta ektim, ıtırlı bitkiler ektim. Hem etraf güzelleşiyor, hem doğa daha güzel oluyor. Sebzeye meyveye de faydası oluyor.”

Konuşmasında ayrıca “Üreten Kayseri için başkanın tarım alanlarında da himmetleri çok” diyen Gözelli, “Tohum desteği verdi, arı desteği verdi, tavuk destekleri vardı. Destekleri var, sağ olsunlar. Memleketteki herkes bir şeyler üretirse herkes refah içerisinde yaşar. Etrafımızdaki insanlara model oluyor. Komşularım gelecek sene biz de alalım da biz de yapalım diyorlar. Örnek teşkil ediyor. Çok teşekkür ederiz, devamını da bekliyoruz” ifadelerinde bulundu. Mahzemin Mahallesi’nde yaşayan emekli esnaf Yusuf Tekdemir de hobi amaçlı arıcılıkla uğraştığını dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a yapmış olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu;

“Bu yıl benim arıcılıkta 3’üncü yılım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu arıcılık kursuna gittim, arıcılık eğitimi aldım. Arıya daha fazla heveslendim. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi de kovan dağıttı. Ana arı yetiştirdim ve bölme yaparak kovanlarımı çoğalttım. 30 civarında kovanım var. Bulunduğumuz yer de arıcılık için güzel bir yer. Bu bölgede yüze yakın arı kovanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç’a yapmış olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür ederiz, çünkü kurada beş yüz kişiye dağıtılacaktı ama büyük fedakârlık yaparak bin kişiye arı dağıttı. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Memnunuz. Daha da devamını bekliyoruz inşallah, bizleri teşvik ederlerse çok memnun oluruz.”

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu dağıtımdan memnun olduklarını vurgulayan Tekdemir, “Arılar da güzeldi. Büyükşehir’in desteği teşvik ediyor. Desteğinin de devamını bekliyoruz. Her yıl bu işi yaparlarsa, diğer belediyeler de yapsın. Kursa gidenlere birer ikişer kovan versinler, halkımızı kursa teşvik etsinler, köylere, mahallelere, ilçelere kurslar açılsın” temennisinde bulundu. Amarat Mahallesi’nde hobi amaçlı arıcılık yapan Mustafa Karaköse ise Büyükşehir personeline, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek “Oğlumla birlikte dört kovan arı aldık. Büyükşehir Belediyesi’nden arı dağıtıldığını öğrendik, diplomamız da vardı zaten arıcılık vardı bende. Onlar da Allah razı olsun. Belediye başkanımızla kuraya gitmiştik. Herkese kuraya katılmadan verdiler. Vatandaşın çoğu faydalandı. Büyükşehir’in sayesinde bedava kovan almış olduk, inşallah çoğaltırız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daire başkanlarımıza, herkese teşekkür ederim bu büyük millete, memlekete hizmet. Yani bu köyde, kırsalda yaşayan insanlara büyük nimet. Bu ilgiden dolayı memnunuz” diye konuştu.