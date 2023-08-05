Yalova’da sahne alan Dağıstan Devlet Halk Dansları Topluluğu ekibi Molodost Dagestan’ın gösterileri büyük beğeniyle izlendi.

Yalova Belediyesi ve Yalova Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Dağıstanlı yazar Rasul Hamzatov’un 100. doğum yıldönümü anısına yapıldı. Barış Manço Açık Tiyatrosu’ndaki gecede Dağıstan Devlet Halk Dansları Topluluğu Molodost Dagestan sahne alarak bir birinden güzel gösteriler gerçekleştirdi.

Geceye Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Rusya Devlet Duması Milletvekili Saygidpasha Umakhanov, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Hasavyurt Belediye Başkan yardımcıları Arsen Murtazaliev, Khadzimurad Umakhanov ve Yalova Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Aydemir katıldı.

Gecede konuşan Tutuk, bu güzel gösterileri Yalova halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.