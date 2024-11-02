Elazığ’da ava giderken dağlık alanda mahsur kalan vatandaş, dron ile tespit edilerek kurtarıldı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Köklüce köyünde sabah saatlerinde ava giden bir kişi dağlık alanda mahsur kaldı. Bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ce Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler dron yardımıyla avcının yerini tespit ederek kurtarma çalışması başlattı. AFAD ve Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu avcı mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Avcının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.