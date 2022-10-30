Ekipler vatandaşa ulaşarak patika yoldan sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan vatandaş Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyünde ava çıkan bir kişi arazide düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerinde AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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