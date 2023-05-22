Eğirdir Turizmini Tanıtma ve Doğa Sporları Spor Kulübünün (ETUDOSK) geleneksel olarak düzenlediği 27. Dedegöl Dağcılık Şenliği sona erdi. Şenlik, Türkiye’nin her bölgesinden 40 kulüp, yaklaşık 1700 katılımcı dağcı ve doğa severlerin katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcıların 19 Mayıs Cuma günü Melikler Yaylası’na hareket etmeleri ve kamp çadırlarını kurmalarıyla başlayan Şenlik, 20 Mayıs Cumartesi günü daha da hareketlenerek, geniş bir katılımla gerçekleşti. Isparta Valiliği, Isparta İl Özel İdaresi, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi Aksu, Yenişarbademli Kaymakamlıkları ve Aksu, Yenişarbademli, Beyşehir Belediye Başkanlıklarının katkılarıyla gerçekleşen 27. ETUDOSK Dağcılık Şenliğinde, 20 Mayıs Cumartesi günü katılımcılara akşam yemeği ikram edildi.

Zaman zaman şiddetli yağmurun etkili olduğu şenlikte aynı günün gecesi kamp ateşi yakılırken, Dernek Yönetim Kurulu üyesi Çetin Meydan’ın sunumuyla ETUDOSK faaliyetleri sergilendi.

Pazar günü saat 15.00’den itibaren Melikler Yaylası’ndaki kamp yerinden ayrılmaya başlayan dağcı ve doğaseverler, "zaman zaman şiddetli yağmur altında ıslandık, biraz da üşüdük. Ama çok mutlu ayrılıyoruz. Hepimizin dileği önümüzdeki yıl da ETUDOSK Dağcılık Şenliğinde buluşma" ifadelerini kullandılar.