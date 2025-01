Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) üyeleri, Şemdinli ilçesindeki kanyonlara doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen 21 kişilik grubun bu haftaki rotası, Şemdinli ilçesinin Konür köyünde bulunan kanyon ve zirveler oldu. Bölgede ilk olarak kahvaltılarını yapan dağcı grubu daha sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirip kanyonları gezerek ve ardından dağ tırmanışı yaparak günün keyfini çıkarttı.

YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, Hakkari bölgesini karış karış tanıttıklarını belirterek, “Bugün Şemdinli ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Konür Vadisi’ndeyiz. 21 kişilik ekiple bölgede trekking faaliyetimiz oldu. Hakkari bölgesinde her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Biz de kış faaliyetlerimizi Şemdinli ilçesine bağlı bölgelerde yapıyoruz. Burası güneyde kaldığı için kışın Yüksekova eksi 15-18 dereceyken Şemdinli bölgesinin güneye bakan yamaçları 8-14 derecede oluyor. Kış faaliyetlerimizi burada gerçekleştirmek için güzel bir avantaj oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi Hakkari bölgesi her mevsim güzeldir. İlkbahar ve yazın gelen misafirlerimizi kış mevsiminde de bekliyoruz. Ayrıca ekolojik dengeyi korumak için lütfen bulunduğumuz yerleri temiz kullanalım, yerlere çöp atmayalım” ifadelerini kullandı.