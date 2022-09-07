Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda doğa yürüyüşü ve yüzme etkinliği düzenledi.

Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda doğa yürüyüşü ve yüzme etkinliği düzenledi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 40 kişilik grup, Şemdinli bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Bölgenin güzelliklerini tanıttıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Her hafta olduğu gibi dernek üyeleri ile birlikte Yüksekova’ya 65 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo Dağlarının eteklerinde kalan ve iki ilçeye hem sınır hem güzellik katan Gever Vadisi’ne geldik. 40 kişilik ekiple birlikte bölgenin doğal güzellikleri, kaya yazıtları, şelaleler ve tarihin geçmiş tanığı olan Gever buzulları ile eski yerleşim alanlarını görme fırsatı bulduk. Bilindiği üzere bölgemiz doğal yapısı ile birlikte eko-turizm için ideal alan, trekking fırsatı ve doğanın gözbebekleri olan gölleri ile bir cazibe merkezidir. Bu bağlamda dernek olarak elimizden geldiği kadar hem bölgenin saklı cennetini tanıtmak hem de turizme açılmasını istiyoruz. Bölgeyi tanıtırken de doğal dengesini, ekolojik yaşam alanlarını, canlı yapısını ve jeomorfolojik yapısına zarar vermeden görmek ve gezmek önceliğimizdir” dedi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi İslam Gürdal ise yıllar önce fotoğraflarda gördüğü Gever bölgesini bu sefer canlı görme fırsatını yakaladığını söyleyerek, “3,5 saat yürümemiz gerekiyordu ama hiç dert etmedik. Göreceğim manzaranın hayali her şeyi unutturuyordu. Kırmızı Taş Gölü’nde yüzerek ve sonunda halayımızı çekerek etkinliği taçlandırdık. Bölgemizin her tarafı turizmin merkezi olabilir” ifadelerini kullandı.