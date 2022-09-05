Sivas Kongresi`nin 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yıldız Dağı`na dağcılar tarafından zirve faaliyeti yapıldı.

Sivas Kongresi`nin 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yıldız Dağı`na dağcılar tarafından zirve faaliyeti yapıldı.

Cumhuriyet`in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi`nin yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK ) tarafından düzenlenen 10. Yıldız Dağı Tırmanışı 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Açık havada yapılan faaliyet yaklaşık altı saat sürdü. 2635 rakımlı zirveye ulaşıldıktan sonra sporcular tarafından büyük Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okundu.

Faaliyet sonrasında zirveye kongre ruhuyla çıkan sporcuları kutlayan TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, “Ülkemiz için çok önemli bir gün olan 4 Eylül`ü zirvelerde bu güne önem veren sporcularımızla kutlamaya devam edeceğiz. 103 yıl önce bugün Sivas’ta toplanan kongrede ulusumuz için, ülkemiz için çok önemli kararlar alındı. Alınan o kararların neticesinde bugün hür ve özgür olarak topraklarımızda başımız dik yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal ve diğer Kongre üyelerini saygıyla anıyor, kendilerine minnet duyuyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Büyük bir uyum içinde geçen 10. 4 Eylül Yıldızdağı Zirve faaliyeti sporcuların açtıkları flama ve bayrak fotoğraf çekimleri sonrasında sona erdi.