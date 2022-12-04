Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Van Gölü’nün güneyindeki Beleko Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Van Gölü’nün güneyindeki Beleko Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu hafta Gevaş ilçe sınırlarında bulunan Beleko Dağı’na kış tırmanışı gerçekleştirildi. Zorlu yamaçlara tırmanış gerçekleştiren doğa tutkunları, kar ve tipiye aldırış etmedi. Karla kaplı Beleko Dağı’nın zirvesine çıkmayı başaran dağcı grubu, burada mola verip fotoğraflar çektikten tekrar inişe geçti.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, yaz ve sonbaharda olduğu gibi kış ayında da Van Gölü havzasının güzelliklerini tanıtmaya ve bu çerçevede etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.