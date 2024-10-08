Asya Dağcılık üyeleri Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kayalıklarda tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye’deki tek Via Ferrata parkuruna sahip Kemaliye’de 517 basamaktan oluşan ve 350 metre irtifa kazanılan parkur, Asya Dağcılık üyesi 19 sporcu tarafından başarıyla tırmanıldı.

Dağcılar, tırmanıştan oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek Kemaliye’nin doğa harikası bir ilçe olduğunu kaydettiler.