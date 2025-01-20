Batman’ın Sason ilçesinde 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı’na tırmanan dağcılar, yaklaşık 6 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Dağcılar 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı’na çıkmak için zorlu yolculuğa koyuldu. Dağcılar yer yer 1 metreyi bulan karda 6 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşarak hatıra fotoğrafı ve video çekti.

Dağcı Mazlum Akman, birbirinden farklı zorlu tırmanışlar yaptığını belirterek, "Bugünkü zirve tırmanışım, şimdiye kadarki en zor ikinci tırmanışım oldu diyebilirim. Her zaman olduğu gibi zirvede olmak gurur verici" dedi.

Mehmet Alanko ise "İlk adımdan başlayan adrenalin, heyecan ve yer yer tehlike dolu bir parkurun ardından hedeflediğimiz zirveye ulaştık. Dağ tırmanışı bir tutkudur. Bu tutkunun güzellikleri olduğu kadar birçok zaman hayati tehlikelerle doludur. Bundan dolayı tırmanışlarda atacağınız her adımın hayati bir önem taşıdığını bilmeliyiz ve bu ciddiyetle bakmalıyız" ifadelerini kullandı.