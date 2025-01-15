Kayseri’nin yeni dağcılık ve doğa sporları kulübü Mazaka Artıbir, 9 üyesi ile birlikte geçen hafta Antalya’nın Kızlar Sivrisi Dağı’nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden dağcı Fehmi Efe için özel bir etkinlik düzenleyerek, Hasan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Mazaka Artıbir Dağcılık ve Spor Kulübü, Fehmi Efe’nin hatırasını yaşatmak ve onun dağlara olan sevgisini onurlandırmak amacıyla Anadolu’nun en güzel zirvelerinden biri olan Hasan Dağı’na anlamlı bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış sırasında Fehmi Efe’nin dağlara olan sevgisi ve zirvelere taşıdığı bayrakların önemi sık sık hatırlandı. Kulüp üyeleri, Efe’nin hatırasını yaşatmak için anlamlı tırmanışı gerçekleştirmeye karar verdiklerinde, onun dağlara bıraktığı izleri sürdürmek için bu sevgiyi paylaşmak istediler. Yapılan tırmanışta, Fehmi Efe’nin hayatta olduğu dönemde yaptığı dağcılık faaliyetleri ve doğa sevgisi üzerine konuşmalar yapıldı. Zirveye ulaşıldığında ise, Fehmi Efe’nin hatırası için anma töreni düzenlendi ve doğaya duyulan saygı bir kez daha vurgulandı. Yapılan tırmanışa kulüp sporcularından Ramazan Eroğlu, Süreyya Öztaş, Kemal Çimen, Tarık Konak, Muharrem Sezgin, Nihat Tuzlalı, Vedat İzci, Resül Çakır ve Sami Balıkçı katıldı.

Mazaka Artıbir Dağcılık Kulübü sporcuları tarafından tırmanışın ardından yapılan açıklamada, "Fehmi Efe, dağlara olan tutkusuyla hepimiz için bir ilham kaynağıydı. Onun anısını yaşatmak ve dağ sevgisini, bayrak sevgisini nesilden nesile aktarmak için bu tırmanışı düzenledik. Bu tırmanış, doğanın gücünü ve bir dağcının ardında bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattı" ifadeleri kullanıldı.