Artvin’in Yusufeli ilçesinde dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşan Emin Bülbül, 11 yaşındaki oğluna ilginç karne hediyesi verdi. Baba, karne hediyesi olarak oğluyla birlikte ilçenin en hakim tepelerinden birine tırmanış gerçekleştirdi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşan Emin Bülbül, 11 yaşındaki oğluna ilginç karne hediyesi verdi. Baba, karne hediyesi olarak oğluyla birlikte ilçenin en hakim tepelerinden birine tırmanış gerçekleştirdi.

Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Başkanı Emin Bülbül, 11 yaşındaki oğlu karne alınca ilginç bir karne hediyesi verdi. İlçede farklı bölgelerde tırmanışlarda bulunan Bülbül’e, her fırsatta oğlu Emir’de eşlik etmek istedi. Baba Bülbül, oğluna başarılı bir karne aldığında kendisini de tırmanışlara dahil etme sözü verdi. İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Emir Bülbül, taktir alarak başarılı bir karneyle gelince babası sözünü tuttu.

Emin Bülbül ve arkadaşları ilçede bulunan hakim tepelerden biri olan 950 yükseklikte bulunan Uşugün Taşı olarak adlandırılan bölgeye tırmanış gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı ve kulüp üyeleri eşliğinde zorlu ve bir o kadar eğlenceli parkurda gerçekleşen tırmanışa Emir’in arkadaşları da katıldı.

Kulüp üyesi Erhan Koçak yaptığı açıklamada, “Kulüp başkanımızın oğlu Emir Koçak takdir aldı. Bizde ne hediye alalım diye düşündük. Dağcılık sporu yaptığımız için böyle bir hediye vermeyi uygun gördük. çocuklar çok eğlendi unutamayacakları bir hatıraları oldu” dedi.

Emir Bülbül ise, “Karnemi aldım, babamda karne hediye olarak zorlu bir tepeye tırmanış yapmam izin verdi. Zevkli bir parkurda ilerledik. Çok eğlenceliydi herkesi Yusufeli’ne bu parkura davet diyorum” ifadelerini kullandı.