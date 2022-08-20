Yeniden DAGC Başkanlığına seçilen Feridun Fazıl Özsoy’un yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Tek liste olarak gerçekleşen genel kurulun Divan Başkanlığını Talat Uzunyaylalı yaptı.

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