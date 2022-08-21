Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkan Feridun Fazıl Özsoy güven tazeledi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkan Feridun Fazıl Özsoy güven tazeledi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin ertelenen genel kurulu yapıldı. Cemiyet merkezinde yapılan ve üyelerin büyük ilgi gösterdiği genel kurulda Divan Başkanlığına Talat Uzunyaylalı, divan heyetine ise Nihat Kılıçoğulları ve Talip Akpunar getirildi. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporunu başkan Feridun Fazıl Özsoy, hesap ve bilançoları İrfan Tarakçıoğlu, denetim kurulu raporunu ise Eysan Karaca okudu.

Yönetim ve denetim kurullarının oybirliği ile ibra edilmesinin ardından bir konuşma yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, üyelere teşekkür ederek, gazetecilerin daha donanımlı şekilde görev yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla geçen dönemde yapılan drone ehliyet kursu gibi aktivitelerin önemine değindi. Gazeteci meslek örgütü olmanın yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu olarak DAGC’nin Erzurum , bölgemiz ve ülkemize karşı sorumluluklarını da yerine getirdiğini belirten Özsoy, yeni dönemde de üyelerle birlikte özellikle eğitim konusunda yeni çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Üye gazetecilerin de çeşitli konularla ilgili görüş ve tekliflerini belirttikleri genel kurul sonunda yapılan seçimle Feridun Fazıl Özsoy başkanlığındaki yönetim oybirliği ile yeniden seçildi. Yönetim ve diğer kurullar ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil): Esat Bindesen, İrfan Tarakçıoğlu, Ahmet Akbuğa, Yunus Okur, Erdal Karabacak, Selma Talar, Metin Uşun, Melek Allioğlu.

Yönetim Kurulu (Yedek): Özge Bozo, Alev Devrim Altun, İhsan Senir, Hikmet Dağ, Nihat Kılıçoğulları, Suat Kantarcı.

Denetim Kurulu (Asil); Eysan Karaca, Muhammet Mutaf, İlhami Erkılıç. Denetim Kurulu (Yedek): Muhammet Tarhan, Emrah Akçay, Dursun Murat Aydın.

Onur Kurulu: Tünay Şenocak, Yahya Kemal Kaya, Mustafa Bingöl, Talat Uzunyaylalı, Muhammet İspirli, Sadık Yavuz, Yaşar Yıldız, Burhan Akyıldırım, Aydın Deniz.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Delegeleri: Esat Bindesen, Ayhan Türkez, İsmail Bingöl, İrfan Tarakçıoğlu.

Yüksek İstişare Kurulu: Mustafa Bingöl, Sevda İncesu, Ziyaattin Uçan, Cihat İncesu, Talip Akpınar, Bedir Altınok, İsmail Aras, Cahit Hınıslıoğlu, İrfan Gürkan Çelebi, Muharrem Aksakallı, Ertaç Koçak, Hikmet Dağ, Tuba Kırıcı, Ahmet Aygün, Yusuf Ziya Eraslan, Zekeriya Kaya, Cabbar Şıktaş.