Giresun İl Özel İdaresi personeli, görev dönüşü sırasında Şebinkarahisar’ın Balcana Köyü’nde dağ keçisi sürüsüne rastladı.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ekipleri, dün görev nedeniyle gittikleri ilçeden dönerken, Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleri arasındaki Balcana Köyü’nde bir dağ keçisi sürüsüyle karşılaştı.

Araç içerisindeki personel, dağ keçilerini çok yakından görme fırsatı bulurken, bir ekip üyesi hayvanlar hakkında, “Bunlar da can gerçekten, bunları da vurup yiyorlar” ifadelerini kullanarak duyduğu sevgi ve hayreti dile getirdi.

Ekip, sürüyü izledikten sonra hayvanların uzaklaşması ile yolculuklarına devam etti.