Adana’nın Pozantı ilçesindeki Toros Dağları’nda kayalıklarda dolaşan dağ keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.

Adana’nın Pozantı ilçesindeki Toros Dağları’nda kayalıklarda dolaşan dağ keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.

Toros Dağları, iklim özellikleri ve bitki örtüsünün yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Sarp yamaçlarıyla Toros Dağları, dağ keçisi ve geyiklerin önemli yaşam alanları arasında yer alıyor.

Toros Dağları’nın sarp yamaçlarında önemli bir dağ keçisi ve geyik popülasyonu yaşıyor. Bölgede yaşayan geyik ve dağ keçileri ilçeden geçen Çakıt Çayı’na su içmek için iniyor. Şekerpınarı mevkisindeki Çakıt Çayı’nda su içen dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklara sürü halinde tırmanıyor. Yaklaşık 15 dağ keçisi sürüsü havadan görüntülendi.