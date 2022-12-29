Van’ın Gürpınar ilçesinde bir evin camını kırıp içeri girerek televizyona zarar veren dağ keçisi, bölgeye çağrılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir evin camını kırıp içeri girerek televizyona zarar veren dağ keçisi, bölgeye çağrılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Son zamanlarda Van’da popülasyonu artan yaban keçileri, doğaya ayrı bir güzellik veriyor. Yoğun olarak Gürpınar ilçesi kırsalında yaşayan yaban keçilerinin kaçak avlanılmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük titizlikle korunuyor. Geçtiğimiz hafta Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yatağan Mahallesi’nde yaşayan Armutçu ailesi, akşam saatlerine doğru evde oturdukları yaban keçisi salon penceresinin camını kırıp içeri girdi. Televizyona zarar veren dağ keçisi, aile tarafından yakalanıp kendisine ve eşyalara zarar vermemesi için ayakları bağlanarak korumaya alındı. Ardından keçiyi teslim almaları için Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine haber verildi. Mahalleye gelen ekipler, vatandaştan teslim aldıkları yaban keçisini tekrar yaşam alanına bıraktılar.