Adıyaman’da, yerleşim alanlarına inen dağ keçileri görüntülendi.

6 Şubat depreminin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Adıyaman merkez Yaylakonak Beldesi yakınlarında dağ keçileri görüntülendi. Yaklaşık 50-60 adet dağ keçisinin sürü halinde gezdiği Yaylakonak Beldesi bölgesinde keçileri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yerleşim alanlarına kadar inan dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla keçileri kayda aldı.

Bölgede bir süre gezinen dağ keçileri daha sonra kırsal alana doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.