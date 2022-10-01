Muğla’nın Datça ilçesi dağlık alanlarda yaşamını sürdüren dağ keçileri Doğa Kruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teknolojik cihazlar ile sürekli takip ediliyor.

Muğla’nın Datça ilçesi dağlık alanlarda yaşamını sürdüren dağ keçileri Doğa Kruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teknolojik cihazlar ile sürekli takip ediliyor.

Datça’nın yüksek ve ormanlık alanlarında yaşamını sürdüren dağ keçileri hem fotokapan ile hem de değişik cihazlar ile sürekli takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça şefliği görev sahası sorumluluğunda bulunan alanda düzenli olarak takibi yapılan dağ keçilerinin sadece envanterini değil, düzenli olarak üreme dönemi dışında davranış özellikleri ve doğum oranına da bakarak gelecek yıllardaki popülasyon büyüklüğü İçin ilave tedbir ve uygulamalar için hazırlıklar yapılıyor.