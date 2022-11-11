Dağ keçilerini kayda alan vatandaşlar, Sincik ilçe girişinde ilk kez bu kadar kalabalık bir dağ keçisi sürüsü gördüklerini söyledi.

Sincik ilçe girişindeki Boğaz mevkiinde sürü halinde görülen dağ keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kayda alındı. Dağ keçileri, yakınlarında araçlarıyla durarak fotoğraflar çeken vatandaşları adeta umursamadı.

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