Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri ilçe merkezinde mahalle içinde bulunan mezarlığı mesken tuttu. Aralıklarla sürü halinde mezarlığa inen ve otlanan dağ keçileri, bir vatandaş tarafında görüntülendi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde dağ keçileri, mezarlığı mesken tuttu. Aralıklarla mezarlığa gelen ve otlanan keçiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Başlar barajı sulamasında çalışmalar devam ediyor

Başlar barajı sulamasında çalışmalar devam ediyor

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