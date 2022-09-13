Siirt’in Eruh ilçe kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda otlanırken görüntülendi.

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda otlanırken görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin yayınladığı rapora göre nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, Siirt’te görüldü. Sarp kayalıklar arasında karınlarını doyuran keçiler, bölgede yaşam mücadelesi veriyor. Yaban hayatı açısından Eruh ilçe kırsalı, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaban keçilerinin kesinlikle avlanmaması konusunda avcı ve kaçak avcıları uyaran yetkililer, yaban keçilerinin nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olduklarını ve bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.