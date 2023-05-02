Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), uzay bilimlerinde ortak araştırma altyapısı olarak kullanılmasına yönelik bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yer alan DAG, 6550 Sayılı Kanun kapsamında Ortak Araştırma Altyapısı olmasına yönelik önemli bir aşamayı daha katetti.

İleri sınıf statüsünde Ortak Araştırma Altyapısı kurulmasına yönelik ortaklık protokolü geçen yıl TÜBİTAK ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanmıştı. TUG ile ATASAM bünyesindeki ArGe altyapılarının, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen görevlerde bütünlük sağlamaları ve ortak hizmet verebilmelerine yönelik yapılanma sürecinde önemli bir aşama gerçekleşti. İlgili altyapıların ortak başvuru dosyalarında gereken güncellemeler yapılarak, Araştırma Altyapıları Komisyonuna başvurular sunuldu. Başvuruların başarılı bulunduğu ve ilgili ArGe altyapılarının ileri sınıf ortak araştırma altyapısı oluşturmaları için yeterli koşulların sağlandığına karar verildi. Bu kapsamda TÜBİTAK ve Atatürk Üniversitesi ortaklık başvuru dosyalarını imzalayarak Araştırma Altyapıları Komisyonuna gönderildi.

Rektör Çomaklı: “Gözlemevimiz, Ülkemizin Gerçekleştirdiği Atılımlara Büyük Katkı Sağlayacak”

Bilim dünyası açısından son derece önemli ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri açısından ileri sınıf bir ArGe yatırımı olarak değerlendirilen Doğu Anadolu Gözlemevindeki çalışmalarda sona gelindiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde kurulumu devam eden DAG’da ilk ışığın bu yıl yaz aylarında alınmasının planlandığını söyledi. Türkiye’nin en büyük çaplı ve ilk IR teleskobunun mekanik, optik, elektronik ve yazılım testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından bilimsel çalışmalara da başlayacak. Milli Uzay Programına yönelik gerçekleştirilen atılımlara katkı sağlayacağına inandığımız bu ArGe altyapısının ve yapılan iş birliğinin iki kurum başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.