Düzce’de hafta sonunu dağ evinden geçiren aile dönüş yolunda dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce’de hafta sonunu dağ evinden geçiren aile dönüş yolunda dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Saat 01.30’da Boğaziçi’ne bağlı Ballar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dağ evinden dönüşe geçen N.S. idaresindeki 81 ES 441 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Çayırtarla deresine uçarak takla attı. Kazanın ardından ihbar ile bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araç içerisinden çıkarılan sürücü N.S. ve yolcular B.S., H.S. ve T.S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.