Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesi tarafından organize edilen, 21-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Dağ Doğa Dondurma Festivali çerçevesinde yerel esnaf 21-22 Temmuz’da ücretsiz olarak stant açabilecek. Konu ile ilgili Niğde Belediyesi’nden yapılan duyuruda ücretsiz olarak stant açmak isteyenlerin Niğde Belediyesi Zabıta müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.

Başvurular Belediye Zabıta müdürlüğüne yapılacak

Niğde Belediyesi 21 Temmuz ile 23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dağ Doğa Dondurma Festivali için yerel esnafa 21-22 Temmuz’da ücretsiz stant açma imkânı sunuyor. Niğde Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, 21-22 Temmuz’da ücretsiz stant açmak isteyenlerin Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; şehri bir festivaller şehri haline getirmek için çalıştıklarını, Niğde’nin yöresel lezzetlerini ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Festivaller aracılığıyla ekonomiyi hareketlendirmek istediklerini söyleyen Başkan Özdemir, yerel esnafa destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Festivalin amacının hem yerel halka hem de turistlere keyifli bir deneyim sunmak olduğunu belirten Özdemir, bu etkinliklerin şehrin ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Festival çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler arasında yöresel ürünlerin ve doğal güzelliklerin tanıtımı yer alırken, festival ulusal çapta tanınmış sanatçıların konserleriyle vatandaşlara keyifli zamanlar yaşatacak. Bölgede üretilen yöresel dondurmaların tanıtımı da yapılacak. Festivalin ana temasının dağcılık, doğa ve dondurma olduğu belirtiliyor.

Yerel esnafın ücretsiz olarak stant açabilmesi, onlara hem tanıtım imkânı sağlayacak hem de işlerini büyütebilmelerine yardımcı olacak. Festivale yoğun katılım beklenmesi, esnaf için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Niğde Belediyesi’nin bu tür etkinliklerle şehrin turizm potansiyelini artırma hedefi hem esnafa hem de şehrin ekonomisine olumlu etkiler sağlayacak gibi görünüyor. Belirtilen tarihlerde gerçekleşecek olan Dağ Doğa Dondurma Festivali’nde doğa severleri ve Niğde halkını keyifli etkinlikler bekliyor.