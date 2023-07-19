Türkiye Bisiklet Federasyonu 2023 faaliyet yılı, faaliyet programında yer alan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası heyecanı Nebiyan Dağı’nda başladı.

Cumartesi günü sona erecek olan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası heyecanı bugün 19 Mayıs ilçesi Nebiyan’da start aldı. Cumartesi günü sona erecek olan şampiyonanın ilk gününde sıralama turları yapıldı. Sonrasında ise eleminatör turlarının ardından dereceye giren sporcular belirlenecek. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, tüm sporseverleri üç gün sürecek olan şampiyonaya davet etti.

19 Mayıs Belediyesinin büyük katkı sağladığı Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası elit erkek ve elit kız, u23 erkek ve kız, genç erkek ve genç kız olmak üzere toplam 3 ayrı kategoride yapılacak. Dağ bisikleti parkurlarının en iyilerinden biri olan Nebiyan Dağı parkuru gerek Avrupa standartlarında olması, gerekse genişliği anlamında izleyicisi ve konaklamasıyla sporculara ve sporseverlere mükemmel bir olanak sağlayacak.