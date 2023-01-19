Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terörle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Edinilen bilgiye göre, Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve örgütsel silahlı görüntüsü tespit edilen S.A tespit edilen S.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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