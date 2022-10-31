Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir haftada içerisinde yolda iki vaşak ölüsü bulundu. Vaşakların araç çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir haftada içerisinde yolda iki vaşak ölüsü bulundu. Vaşakların araç çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Karacaören köyü yolunda yol kenarında ölü vaziyette vaşak bulundu. Vaşağı bulan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, araç çarpması neticesinde telef olduğu tahmin edilen vaşağı bulunduğu yerden kaldırdı. Geçen hafta da aynı ilçede bir vaşak yolda ölü bulunmuştu.