Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingi öncesinde yoğun mesai harcayan AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın "Tutku" adlı eserinin sözlerini değiştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için klip çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingi öncesinde yoğun mesai harcayan AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın "Tutku" adlı eserinin sözlerini değiştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için klip çekti.

E-Nesil Medya tarafından tarihi Erzurum Kalesi’nde çekimi yapılan klipte Erzurumlu yerel sanatçılar yer alırken, eser dinleyenleri hayran bıraktı. Erdoğan’ın katılacağı büyük miting ise, 24 Aralık’ta Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Olimpiyat Millet Bahçesi karşısındaki etkinlik alanında yapılacak. Etkinlik alanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı mitingle halka açılacak.