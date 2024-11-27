Ahşap palet üretimi sektörünün lider şirketlerinden Dadaşlar Palet, çevreye duyarlı üretim hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları ile önemli bir projeyi hayata geçirdi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan tesislerinde 343,2 kWp kapasiteli güneş enerjisi santralini devreye alan Dadaşlar Palet, bu hamleyle hem enerji bağımsızlığına doğru ilerliyor hem de doğayı koruma misyonunu güçlendiriyor.

12 bin 882 ağacın değerinde temiz enerji

Bu yatırım sayesinde, yılda 270 bin 517 kg karbon emisyonu azaltılarak, 12 bin 882 adet ağacın çevreye sağladığı yıllık faydaya eşdeğer bir etki oluşturuldu. Dadaşlar Palet, söz konusu projeyle sektörde sürdürülebilirliğe öncülük ederken, doğaya sağladığı katkılarla da farkını ortaya koydu.

Dadaşlar Palet Yönetim Kurulu Başkanı Efendi Demir, atılan vizyoner adımı şöyle değerlendirdi: “Güneşten aldığımız ilhamla, üretim süreçlerimizi doğa dostu hale getiriyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız sayesinde hem ekonomik hem de ekolojik fayda sağlarken, çevremizi koruma yolunda sağlam adımlar atıyoruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmanın gururunu yaşıyoruz.”

Yenilenebilir enerjiyle yenilikçi bir gelecek

Fokus Enerji, Proje ve Servis Müdürü Ömer Fındık, Dadaşlar Palet‘in yatırımı hakkında şunları söyledi: “Güneş enerjisi gibi sürdürülebilir çözümler, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri. Dadaşlar Palet ’in bu projesi, sadece üretim maliyetlerini düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda çevreye sağladığı katkılarla sektörde bir örnek oluşturuyor. Bu tür girişimler, firmaların hem ekonomik hem de çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlıyor ve daha temiz, sürdürülebilir bir dünya için umut verici bir adım atmalarına olanak tanıyor.”