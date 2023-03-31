Ahşap palet üretimi sektörünün lider şirketlerinden Dadaşlar Palet, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma kararı aldı. Dadaşlar Palet, İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan 55 bin metrekare alana sahip endüstriyel tesislerinin çatısına, 343,2 kWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için Ekvator Enerji Grubu şirketlerinden Fokus Enerji ile anlaşma imzaladı.

Gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlar ve yenilikçi çözümlerle, 1993 yılından itibaren faaliyet gösterdiği ahşap palet üretimi sektöründe fark oluşturan Dadaşlar Palet, fabrikasında elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak üzere yüzünü güneşe döndü.

Bu çerçevede şirket, Torbalı ilçesinde bulunan 55 bin metrekare alana sahip endüstriyel tesislerinin çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurma kararı aldı. Bu kararın ardından şirket, alanında tecrübeli bir isim olan Ekvator Enerji Grubu şirketlerinden Fokus Enerji ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde hayata geçecek yenilenebilir enerji yatırımıyla, 450 bin 862 kWh olarak hedeflenen bir elektrik üretimi yapılacak. Bu sayede, yılda 12 bin 882 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk 270 bin 517 kg karbon emisyonu azaltımı sağlanacak.

Fokus Enerji GES Projeleri Yöneticisi Ömer Fındık, artan enerji maliyetleri istikametinde şirketlerin yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldiğini, şirketlerin bu yatırımlarda sonsuz bir doğal kaynak olan güneşi tercih ettiklerini söyledi.

Dadaşlar Palet Yönetim Kurulu Başkanı Efendi Demir de, anlaşmaya ilişkin, “Yaptığımız yatırım ile enerji maliyetlerimizi azaltmayı, sürdürülebilir bir dünya için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi hedefliyoruz. Doğaya ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.