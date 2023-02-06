İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan camide İzmir-Erzurum Tortumlular Derneği’nin ev sahipliğinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti programı gerçekleştirildi. Kur’an-i Kerim tilaveti ile ilahiler, kasideler, naatlar, salalar ve duaların yer aldığı programa Erzurumluların yanı sıra İzmirliler de yoğun ilgi gösterdi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan camide İzmir-Erzurum Tortumlular Derneği’nin ev sahipliğinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti programı gerçekleştirildi. Kur’an-i Kerim tilaveti ile ilahiler, kasideler, naatlar, salalar ve duaların yer aldığı programa Erzurumluların yanı sıra İzmirliler de yoğun ilgi gösterdi.

Bayraklı İzzet Erişen Camisinde düzenlenen programa, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi ve Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma 1.’si Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Türkiye 1.’si Kurra Hafız Erhan Mete, Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Türkiye 1.’si Kurra Hafız Emrullah Akbaş, İzmir Postacılar Hacı Mustafa Gültekin Camii İmam Hatibi Dünya 3.’sü Hafız Ahmet Yüksel’in yanı sıra İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Bayraklı ilçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Bayraklı Ak Parti İlçe Başkanı Halil Polat, Bayraklı CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, Bayraklı MHP İlçe Başkanı Tuncay Arslan, Erzurumlular Federasyon Başkanı Zakir Salmanoğlu, Erzurum dernek başkanları, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven ve Erzurumlu vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, "Batı düşmanlığını devam ettiriyor. Batının aziz milletimize karşı temel üç hedefi var. Birincisi; Alevi, Sünni, Türk, Kürt, deizm, ateizm diyerek cinsiyetsizliği ortaya atıyorlar. Böylelikle bizi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Bizim kılcal damarlarımızla oynayıp Kur’an-ı Kerim’i yakıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Allah nurunu tamamlayacaktır. Kur’an-ı Kerim’in koruyucusu Allah’tır. İkincisi; bizi Selçuklu’dan, Osmanlı’dan ve atalarımızın bıraktığı mirastan koparmaya çalışıyorlar ama bizim geçmişimizde sömürgecilik yok. Bunu başaramayacaklar. Batının üçüncü hedefi ise bizim Peygamberimizi (sallahu aleyhi ve sellem) sinemizden silmeye çalışıyorlar. Bunu da başaramayacaklar. Yeter ki bizler bayrağımıza vatanımıza milletimize sahip çıkalım” dedi. İzmir-Erzurum Tortumlular Derneği Başkanı Ekrem Petek ise katılımcılara teşekkür etti.

Kur’an-i Kerim tilaveti ile ilahiler, kasideler, naatlar, salalar ve duaların yer aldığı programa Erzurumluların yanı sıra İzmirliler de yoğun ilgi gösterdi.