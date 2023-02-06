Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı. Dadaşlar kısa sürede depremzedeler için 3 tır yardım malzemesi topladı.

Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı. Dadaşlar kısa sürede depremzedeler için 3 tır yardım malzemesi topladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha sonra 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oluştu. Deprem; Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye olmak üzere 10 ilde ciddi yıkıma neden oldu. Bu çerçevede Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Aşık Sümmani Kültür Merkezi’nde toplanan ekip ve gönüllü vatandaşlar tarafından getirilen giysiler, bebek malzemeleri, battaniyeler gibi malzemeler paketlenerek tırlara yüklenmeye başlandı. Kısa sürede 3 tır malzeme toplayan dadaşlar toplanan malzemeleri Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a göndermek üzere tırlara yükledi. Yarında toplanmaya devam edecek olan yardımlar Hatay başta olmak üzere diğer illere gönderilecek.

3 tır malzeme toplandığını belirten Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, “Afet bölgelerimiz zor durumda. Bizde ekip olarak yardım kampanyası başlattık. Erzurumlular buraya akın etti. 2 binden fazla battaniye, yine 2 binden fazla bebek bezi, çok sayıda kuru gıda ve birçok çeşit yardım malzemesi topladık. Burada toplanan malzemeleri tırlara yüklüyoruz. 3 tır malzeme topladık. Kolilerce su gönderiyoruz. Bu akşam Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a yardımlar gidecek. Yarın toplanacak olan malzemeler ise başta Hatay olmak üzere diğer deprem bölgelerine gidecek. Afet bölgelerine tırlarımızı doldurdukça göndereceğiz.” dedi.