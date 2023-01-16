Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Dadaşlar Efelerle Buluşuyor’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı etkinliğin düzenlendiği Aydın Tekstil Park’ta adım atacak yer kalmadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Dadaşlar Efelerle Buluşuyor’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı etkinliğin düzenlendiği Aydın Tekstil Park’ta adım atacak yer kalmadı.

Türkiye’nin en doğusuyla en batısının bir araya getirildiği festivalde Erzurum kültürünün ve mutfağının başlıca yemekleri ve ürünleri Aydınlılarla buluşturuldu. Ülkenin farklı kültürlerinin yaşatıldığı etkinlikte Dadaşlarla Aydın Efeleri kaynaştı. Kültürel kaynaşmanın yanında gastronomi festivaline dönüşen etkinlikte yerel tatların yanı sıra sanatçılar da halkla buluştu.

Oldukça renkli geçen programa ilgi yoğun olunca festivalde stant açanlar müşterilere yetişmekte zorlandı. Birçok kişi uzun bekleyişin ardından satış yapan stantlardan istediği ürünü satın alabildi.