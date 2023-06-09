Merkezi Ankara’da olan Ankara Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV)’ın organizasyonunda düzenlenen bir yemek programıyla Ankara’daki Erzurumlu Siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları ve çok sayıda hemşeri bir araya geldi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Erzurum Milletvekilleri Selami Altıok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İstanbul Milletvekilleri Şengül Karslı, Yahya Çelik, Anayasa Mahkemesi üyesi Recai Akyel, Yargıtay üyesi Metin Yandırmaz, Sayıştay üyesi Mikdat Özkan, KİK Üyesi Selami Korkmaz, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Ankara Vali Yardımcısı Zafer Orhan, Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Beypazarı kaymakamı Oktay Erdoğan, Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, Çevre ve Şehircilik bakanlığı genel müdür yardımcısı Ali Rıza Tanas, Gelirler Genel Müdürlüğü Baş müfettişi Yılmaz Gürbüz, Gazeteci Yaşar Çelik, Önder Grup Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, TRT Sanatçısı Nurullah Akçayır, İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İlksan Genel Müdürü Mintez Şimşek ve Erzurum ile bağı olan çok sayıda milletvekili, bürokrat ve iş insanı katıldı.

Vakıf Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur yaptığı konuşmada, ’’Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında Erzurum’un ve Erzurumluların daha iyi ve etkin olmasını istiyor ve bekliyoruz. Zira Erzurum ve Erzurumlular ülkemize çok şey vermiş ve çok şey katmıştır. Kalkınan Türkiye’de Erzurum’un ve Erzurumluların da layık olduğu yerde olması herkesin arzusudur. Bu vesile ile selam ve saygılarımızı sunar, sağlıklı ve başarı dileriz’’ ifadelerini kullandı.

Daha sonra Erzurum milletvekilleri adına Selami Altınok, ve diğer illerden Erzurumlu Milletvekilleri selamlama konuşmaları yaptılar.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’dan ve Erzurumlu olmaktan her zaman gurur duyduğunun altını çizerek “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gerek kalkınmada gerek başka alanlarda gerekse eğitimde inşallah Erzurum’umuz da şahlanacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın programa gönderdiği tebrik ve teşekkür anonsundan sonra yemeğe katılan herkes tek tek kendini tanıttı.

Halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır’ın mini konser verdiği tanışma yemeği programında katılımcılar Erzurum türkülerine eşlik etti.