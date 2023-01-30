Şanlıurfa da yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonasında birbirinden zorlu maçlar kazanan sporcu İkbal Aktürk, dört maç kazanarak üst üste 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Şanlıurfa da yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonasında birbirinden zorlu maçlar kazanan sporcu İkbal Aktürk, dört maç kazanarak üst üste 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Olur Ormanağzı (Karnavas) köyü nüfusuna kayıtlı Bursa’da ikamet eden Ebubekir Aktürk’ün kızı İkbal Aktürk, Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından Şanlıurfa’da yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonası’nda bütün rakiplerini yenerek 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Milli kicboks antrenörü Ekrem Keskin, “Şanlıurfa da yapılan Kickboks Türkiye şampiyonasında birbirinden zorlu maçlar kazanan Şampiyon sporcumuz dört maç kazanarak 5. kez Türkiye Şampiyonu olmuştur. Altın kızımız İkbal Aktürk’ü canı gönülden tebrik ediyor başarılarının aynı şekilde artarak devamını diliyorum. Nasipse dünya şampiyonluğuna da adını yazdıracağından hiç şüphem yok” dedi.