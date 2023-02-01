Kickboks Türkiye şampiyonasında Büşra Savaş 55 kiloda 8. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Kickboks Türkiye şampiyonasında Büşra Savaş 55 kiloda 8. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Kickboks Türkiye şampiyonasında şampiyonluklara imza atan sporcular Erzurum’un gururu oldular.

Milli kicboks antrenörü Ekrem Keskin, “Şanlıurfa da yapılan Kickboks Türkiye şampiyonasında sporcularımız şampiyonlukları yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzurum’dan iki sporcum var, birisi Büşra Savaş 55 kiloda yarışıyor, 8 kez Türkiye şampiyonu olurken 42 kiloda yarışan İkbal Aktür ise 5. kez Türkiye şampiyonluğuna imza attı. Sporcularımla gurur duyuyorum. İnanıyorum ki gelecekte çok daha iyi derecelere imza atacaklardır” dedi.