Erzurumlu kick boksçular, Antalya’da yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda tarih yazdık. 6 altın, 1 gümüş 7’de bronz madalya kazanan sporcular, Dadaşların göğsünü kabarttı.

Madalyaları toplamak için Antalya’ya giden Kick Boks Erzurum kervanı bunu başardı. Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda tarih yazan sporcular, 6 altın, 1 gümüş 7’de bronz madalya kazanarak Dadaşların göğsünü kabarttı.

Antrenörler, Emre Şahin, Ümit Bingöl, Cebrail Gençoğlu ve Hacı Mehmet Gül nezaretinde tatamiye çıkan sporcular, 6 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, 7’de Türkiye üçüncülüğü kazandı. Aynı zamanda Milli takım antrenörü olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Antrenörü Emre Şahin, “Türkiye şampiyonasını kazasız belasız şekilde tamamladık. Erzurum tatami Sporlarında En çok Altın madalyaya sahip olan il olarak da rekor kırmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onursal başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere desteklerini bizlerden esirgemeyen Erzurum Spor Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü yöneticimiz Aykut Bozoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Spor Şube Müdürümüz Vahit Albayrak ile Kick boks İl temsilcimiz Mesut Abuşoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.