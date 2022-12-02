Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı mahallesinde yeni açılan sondaj kuyusuna saatte 20 ton su basacak olan yeni pompanın bağlantısı Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı mahallesinde yeni açılan sondaj kuyusuna saatte 20 ton su basacak olan yeni pompanın bağlantısı Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyaçlarına yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı mahallesinde yeni içme suyu kuyusu daha kazandırıldı. Ekiplerin başarılı çalışmaları ile yürütülen çalışmalarda yeni kuyudan mahalleye saatte 20 ton su basılacak. Açıklamalarında içme suyunun önemine değinen Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Son yıllarda ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle il genelinde kurum olarak yeni sondaj kuyuları çalışmaları yürütmekteyiz. Vatandaşlarımıza içme suyu ulaştırmak adına yaptığımız çalışmalara her geçen gün yenisini ekliyoruz. Bu gayret içerisinde iken vatandaşlarımızda özellikle içme suyu konusunda hassas davranmaları gerekmektedir. Suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız” dedi. Dadağlı mahallesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgiler aktaran Başkan Kemal Anaç, “Dadağlı mahallesinde yürüttüğümüz çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Mahallemize açtığımız yeni kuyumuzun pompa bağlantısını tamamladık. Saatte 20 ton su basacak olan yeni kuyumuz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.