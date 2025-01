Dacia Sandriders, Dakar Rallisi mücadelesine odaklandı. Takım Sorumlusu Tiphanie Isnard "Olağanüstü bir meydan okumanın eşiğindeyiz" ifadesini kullandı.

Ekim ayında Fas Rallisi’nde ilk zaferine ulaşan Dacia Sandriders, şimdi de motorsporlarının en büyük macerası niteliğinde olan zorlu Dakar Rallisi mücadelesine kilitlendi.

2025 FIA Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nın (W2RC) 3–17 Ocak tarihleri arasındaki açılış yarışı, hem sürücüler hem de yarışacak otomobiller için önemli bir mücadele niteliği taşıyor.

Dakar Rallisi’nin provası niteliğinde olan Fas Ralli’sinin ardından, Suudi Arabistan’ın batısından doğusuna kadar kum tepecikleri ile kayalık geçitler boyunca sürecek bir rotada gerçekleşecek Dakar Rallisi, Dacia Sandriders’ın 2025 W2RC şampiyonluk mücadelesinin başlangıcını simgeliyor.

2025 Dakar Rallisi, 3 Ocak tarihindeki Açılış (Prologue) etabının ardından, zamana karşı yarışılan 5.145 kilometrelik bir rotadan ve yoğun rekabetin yaşanacağı 12 günlük bir mücadeleden oluşuyor.

Suudi Arabistan’ın batısındaki Bisha’dan başlayacak yarış, Hail’de bir günlük dinlenme ve başkent Riyad’da bir gece konaklamanın ardından doğudaki Shubaytah’ta sona erecek. Yarış aynı zamanda 971 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayan 48H Chrono etabını da içeriyor.

Dacia Sandriders Takım Sorumlusu Tiphanie Isnard, "Sadece olağanüstü bir meydan okuma olarak tanımlayabileceğimiz bir mücadeleye girmek üzereyiz. Ancak hazırlanmak için çok fazla çalıştık. Cesaret ve inançla bu zorlu mücadelenin üstesinden gelmeye kararlıyız. Yaklaşık üç yoğun hafta boyunca çok az dinlenme fırsatı bularak yoğun bir şekilde hazırlandık. Yine de bizi neyin beklediğini görmek için heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızlanıyoruz. Elbette Fas Rallisi’ndeki zaferimizin ardından yarışa kazanan olarak gidiyoruz. Ancak eğer karşı karşıya olduğumuz bu mücadeleyi hafife alırsak veya her aşamada odaklanmayı sürdüremezsek, geçmişteki zaferimiz hiçbir işe yaramayacaktır" dedi.

Fas Rallisi’nin ardından Suudi Arabistan’a doğru yola çıkmadan önce, takımın BFGoodrich donanımlı Ultimate kategorisindeki otomobillerini hazırlamak için yalnızca bir aydan daha kısa bir zamanı bulunuyordu. Teknik Direktör Philip Dunabin, 2025 Dakar Rallisi öncesinde sürdürülebilir yakıtlı Dacia Sandriders’ta ne gibi değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Dunabin, "Fas Rallisi’nde birinci ve ikinci olmak, Dacia Sandrider’ın iyi bir performans seviyesine sahip olduğunu gösterdi" dedi. Dunabin, "Elbette Fas’tan Dakar’a giderken, iki haftayı sorunsuz bir şekilde geçirebileceğimizden emin olmak için güvenilirliğe odaklandık. Fas’tan sonra Galler’deki Sweet Lamb’da tam gün çalışarak motorun olası güvenilirlik sorunlarını iyileştirmek için çalıştık. Bunun dışında motorun soğutma performansını ve aracın diğer yönlerini optimize etmek üzere bir başka oturum daha gerçekleştirdik. Bunu İngiltere’deki MIRA tesisinde bir rüzgâr tünelinde yaptık. Fas’ta ve rallide yaptığımız testlerde motorun fanlarını kontrol eden elektronikle ilgili bazı sorunlar yaşadık. Alpine Racing’in yardımıyla, fan elektroniklerine oldukça derin bir dalış yapabildik ve bu bileşenlerin güvenilirliğini artırmak için fan üreticisi ile birlikte çok sayıda önlem aldık. Dakar’ı geçmek için yeterli dayanıklılığa sahip olduğumuzdan emin olmak adına ömrü kısıtlı ürünler üzerinde de çalıştık. Bu geliştirme çalışmalarını, Fas Rallisi sırasında ve testlerde bileşenlerin gösterdiği performansın değerlendirmesine dayandırdık. Bu nedenle, Dakar’ın sonuna en az sayıda sorunla ulaştığımızdan emin olmak için her bir bileşenin ömrü hakkında iyi bir anlayışa sahibiz. Tüm bu önlemler Dacia Sandriders’ın Dakar’daki ilk gösterisinde mümkün olan en iyi sonucu almamızı sağlayacak" dedi.

Pilot Nasser Al - Attiyah, "Hedefimiz zafer ve bunun mümkün olduğundan eminim. Fas’ta Dacia Sandriderımızın ne kadar güçlü olduğunu, aynı zamanda zorlu koşullarda ne kadar rekabetçi olabileceğimizi ve genç ekibimizin ne kadar iyi olduğunu gösterdik. Ancak zorlu bir rotada, özellikle ilk hafta boyunca, akıllı olmalı, gereksiz riskler almaktan kaçınmalı ve konsantre olmalıyız. Beş Dakar galibiyetimden ikisi Suudi Arabistan’da geldi. Dolayısıyla bizi neyin beklediğine dair iyi bir fikre sahibim. Bu, iki haftadan uzun bir süre boyunca her gün beklenmedik şeyler beklemeniz gereken bir mücadele. Kolay olmayacak ama kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Pilot Cristina Gutiérrez, "Dakar öncesi hislerim oldukça güçlü. İnanılmaz bir öğrenme yılı oldu. Pablo ve ben iki küçük çocuk gibiyiz. Ultimate kategorisine çok iyi uyum sağladığımızı hissediyoruz. Bu aynı zamanda içimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmamızı sağladı. Ekip içindeki atmosfer inanılmaz ve iyi bir yarış çıkartmak için Dakar’a büyük bir coşkuyla gittiğimizi düşünüyorum. İlk kez birlikte yarışıyoruz ve bunun bilincindeyiz. Ancak testlerin ve Fas Rallisi’nin ardından kendimize güveniyoruz. Dacia Sandriders ile yaşayacaklarımızı heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

Pilot Sébastien Loeb, "Dakar’da Dacia Sandriders ile start alacağım için gerçekten heyecanlıyım. Bu yarışa hazırlanmak için çok çalıştık ve şimdi heyecan gerçekten artıyor. Amacımız her zaman kazanmak ve bunun gerçekleşmesi için ne kadar kritik faktörün bir araya gelmesi gerektiğini de biliyoruz. Zorlu bir Dakar olacak ve belki de kazanmak için zorlamak yerine pozisyonumuzu korumaya odaklanmamız gerekecek. Her gün işlerin nasıl geliştiğini değerlendireceğiz. Çok deneyimli bir ekibiz ve bu deneyimimizin önemli bir avantaj olacağını umuyorum. Her şeyimi ortaya koymaya hazırım ve ekibin de aynısını yapacağını biliyorum" dedi.