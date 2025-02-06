Türkiye’nin en önemli sağlık merkezilerinden birisi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde önemli yatırımlar yapılmaya devam ediyor. İlk olarak 2012 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde kullanılmaya başlanan "Da Vinci X" Robotik Cerrahi Sisteminin 2025 yılına ait 4. Jenerasyon modeli EÜTF Hastanesine kazandırıldı. Türkiye’nin ilk, Ege Bölgesi’nin tek Da Vinci Robotik Cerrahi hizmeti sunan kamu üniversitesi hastanesi olan EÜTF Hastanesinde, yeni teknoloji sayesinde cerrahi operasyonların performansı artacak ve uygulamaların profili genişleyecek.

Yeni nesil Da Vinci X cihazının kullanımının ilk vakasında EÜTF Hastanesini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim Bozkurt ile birlikte bütün cerrahi birimlerin Anabilim Dalı başkanları ve cerrahları ile buluştu. Ziyarette konuşan Prof. Dr. Budak, "Tıp Fakültemizde daha verimli çalışma ortamının sağlanması adına hocalarımızın talep ettikleri son model cihazları hastanemize kazandırıyoruz. Yeni nesil Da Vinci cihazımız, tüm cerrahi birimlerimizin kullanımına açık olarak hizmet verecek. Cihazımız, genç hekimlerimizin de çok ciddi bir tecrübe kazanmasına vesile olacak. Bunun yanında yakın zamanda hizmete girecek Merkezi Ameliyathane binasında multimedya sisteminin bulunduğu, canlı cerrahilerin üst düzey teknoloji ile uygulanabileceği bir Robotik Cerrahi Salonu hazırlandı. Bu salon tüm branşlara hizmet verecek. Hali hazırda Üroloji, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisinde kullanılan Da Vinci teknolojisi; Kadın Doğum, Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi alanlarında hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede yıllık vaka sayımızı iki kat artırabileceğiz. Üstelik robotik cerrahiyi özel hastanelerden çok daha ucuza uyguluyoruz. Diğer yandan robotik cerrahi alanında ulusal ve uluslararası çapta verdiğimiz eğitimlerle de önemli bir referans merkezi konumundayız. Ürolojik Robotik Cerrahi Eğitimleri başta olmak üzere çeşitli eğitimlerle ülkemizde cerrahinin yeni teknolojilerle gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Üniversitemize ve özellikle hastanemize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni cihazımızın Üniversitemize, Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ülkemizin sağlık alanında Ar-Ge mutfağı olacağız"

Prof. Dr. Budak, "Hastanemiz, A Plus statüsünü sürdürmeye devam ediyor. Bunun yanında, Tıp Fakültesindeki hocalarımızın gerçekleştirdiği akademik çalışmalarda, Ar-Ge performanslarında ve yayın kalitesinde geçtiğimiz yıllara oranla hiç olmadığı kadar bir yükselme mevcut. Geçtiğimiz yıl TÜSEB’e 34 proje yaptık ve bu bir rekor oldu. Sağlık Bakanlığımıza da sağlık alanında Ülkemizin Ar-Ge anlamında mutfağı olmak istediğimizi dile getirdik. Bu kapsamda da TÜBİTAK’a 152 kişilik bir ekiple sağlık temalı dev bir proje sunduk. Türkiye Yüzyılında üniversitemizi sağlık alanında öne çıkartarak, dünyanın referans aldığı bir sağlık merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Tam akredite bir araştırma üniversitesi olarak sağlık temalı çalışmalarımızı tüm birimlerimizle multidisipliner bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni robotik cerrahi ameliyathanesinde ilk operasyon Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Kızılay ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.