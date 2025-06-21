Kocaeli D130 Karayolu’ndaki trafiği rahatlatmak adına projelendirip ihalesi gerçekleştirilen Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde ilk kazma vuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatacak çok önemli projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde ilk kazma vuruldu. Toplamda 16 kilometre uzunluğunda inşa edilecek ulaşım koridoru, D130 Karayolu’ndaki trafik akışını rahatlatacak modern güzergâh olacak. Proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 yaya üstgeçidi yer alacak. Yeni ulaşım ağı, Başiskele ve çevresine nefes aldıracak. Koridor boyunca yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Zemin ıslahı için proje sahasında 15 bin 500 metre forekazık ve 26 bin metre derin karıştırma çukuru oluşturulacak. Ayrıca, hafif dolgu ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 100 bin metreküp geofoam kullanılacak. Projenin yol yapımı aşamasında 167 bin ton PMT (plent miks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Bu teknik altyapı sayesinde yol kalitesi artırılacak ve uzun ömürlü bir ulaşım hattı sağlanacak.

Trafik güvenliği ve altyapı bütünlüğü açısından proje kapsamında 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre otokorkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Böylece sürüş güvenliği ve bölgenin altyapı dayanıklılığı önemli ölçüde artırılacak. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi tamamlandığında, sürücülere alternatif ve yüksek kapasiteli güzergah sunularak trafik yoğunluğunda ciddi azalma sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle birlikte kente konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı kazandırmayı hedefliyor.