Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan 69 AK 084 plakalı otomobil, Kurtçimeni mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.