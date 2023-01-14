Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.K. ile aynı aileden R.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 55 DU 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak orta refüjdeki su kanalına düştü.

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