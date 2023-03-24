Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. minibüsün orta refüje çıkması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 09 CES 01 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak orta refüje çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.