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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 09 CES 01 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak orta refüje çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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