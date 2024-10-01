Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda minibüsün bariyerlere çarpması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaybaşı Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Gürcistan plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. 10 yolcu ile “Alman kurdu” cinsi köpeğin bulunduğu minibüsteki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.