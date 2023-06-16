Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hurda yüklü tır virajı alamayarak yan yattı. Kaza sebebiyle sürücü yaralanırken hurdalar yola saçıldı. Trafik 3 saat kapalı kalırken karşı şeritte olayı izleyen 2 araç sürücüsü kaza yaptı.

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu çıkışı D-100 bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MHA 50 Mercedes marka tır, virajı alamayarak yan yattı. Sürücü yaralanırken tır kasasında bulunan hurdalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle tek şeritten yol verildi. Yola saçılan hurdalar iş makinesi yardımıyla toplanırken, o anları izleyen karşı şeritteki 2 otomobil sürücüsü maddi hasarlı kazaya karıştı. 3 saatin ardından hurdaların toplanması ile trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.