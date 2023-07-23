Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtdışından memleketleri Ordu’ya giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil yol kenarındaki tezgahlara çarparak durabildi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.