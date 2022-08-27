Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 34 UU 6121 Plakalı kamyonet ile plakası tespit edilemeyen 2 tırın karıştığı trafik Kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.